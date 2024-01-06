Моніторингові канали повідомили про пуск ракети на Одещину. ОВА просить мешканців Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях

Наразі Одеській області оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Моніторингові канали повідомили про пуск ракети у напрямку Одещини.

"Білгород-Дністровський район, перебувайте в укриттях! Це важливо!", - зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повітряні сили наразі про ракетну загрозу для Одещини не інформують.

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