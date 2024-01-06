За 2023 рік сталося 43 ДТП на блокпостах: 10 осіб загинули, 39 зазнали поранень, - МВС
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За 2023 рік було 43 випадки ДТП на блокпостах, унаслідок яких загинуло 10 осіб.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок ДТП на блокпостах у 2023 році загинуло 10 осіб, ще 39 зазнали поранень.
"Причина цього здебільшого - стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості", - зазначив Клименко.
Водночас Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости.
Після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою.
"Гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв", - додав Клименко.