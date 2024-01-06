За 2023 рік сталося 43 ДТП на блокпостах: 10 осіб загинули, 39 зазнали поранень, - МВС

За 2023 рік було 43 випадки ДТП на блокпостах, унаслідок яких загинуло 10 осіб.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ДТП на блокпостах у 2023 році загинуло 10 осіб, ще 39 зазнали поранень.

"Причина цього здебільшого - стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості", - зазначив Клименко.

Водночас Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости.

Після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою.

"Гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв", - додав Клименко.

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