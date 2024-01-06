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Данія доставить F-16 для України на пів року пізніше, - Berlingske

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Данія доставить F-16 для України на пів року пізніше, - Berlingske
Передача Данією винищувачів F-16 Україні затягнеться на місяці.

Про це повідомляє видання Berlingske, передає Цензор.НЕТ.

Данія мала поставити перші шість літаків до нового року, але замість цього вони будуть доставлені в другому кварталі 2024, про це виданню повідомили в міністерстві оборони.

У публікації йдеться, що графік поставок завжди залежав від виконання низки умов, серед яких – успішна підготовка українських пілотів, а також наявність достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування F-16 в Україні, заявили в міністерстві, не надавши більш детальної інформації.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у серпні оголосила, що країна передасть для ЗСУ 19 літаків F-16.

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Топ коментарі

  • Юрій Туркеш
    Значить щось негаразд у нашій зовнішній політиці...Значить відповідальні гравці грають на міжнародному піяніно не ту мелодію і не тим способом...
  • Walmis Walmis
    Дружно как. Совпадение? США в отказ пошли с патриотами, следом Дания с F 16....
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну нехочуть зелені будувати інфраструктури для F16. Не то через малі відкати, не то через оманські договорняки..
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