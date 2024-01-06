Припинення блокади кордону: Уряд Польщі підпише угоду з фермерами
Про це інформує газета Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За даними видання, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.
Газета зазначає, що щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення, скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм, а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.
Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.
Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде до Жешува в суботу для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду. Водночас джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр станом на вечір п’ятниці поки не ухвалив остаточного рішення.
З 6 листопада в Польщі також блокуються прикордонні переходи в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Там протестують перевізники з вимогою скасувати транспортний безвіз для України та повернути дозвільну систему на перевезення.