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Припинення блокади кордону: Уряд Польщі підпише угоду з фермерами

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Припинення блокади кордону: Уряд Польщі підпише угоду з фермерами
Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський у суботу, 6 січня, у Жешуві підпише угоду з представниками руху "Ошукане село", аби ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Про це інформує газета Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними видання, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

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Газета зазначає, що щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення, скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм, а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.

Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде до Жешува в суботу для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду. Водночас джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр станом на вечір п’ятниці поки не ухвалив остаточного рішення. 

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З 6 листопада в Польщі також блокуються прикордонні переходи в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Там протестують перевізники з вимогою скасувати транспортний безвіз для України та повернути дозвільну систему на перевезення.

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Топ коментарі

  • Женя-Женя
    можно подписать что угодно, но осадок останется навсегда.
    Польша - ненадійний партнер и на нее никогда нельзя рассчитывать и не иметь никаких дел на будущее.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Якби переходів було б більше, то підтягнулись би працівники, наприклад, польських швейних підприємств з вимогами заборонити подібне виробництво в Україні, щоб мати сталий ринок збуту. Чи повії проти аналу, а може навпаки за, стали б блокувати вільний українсько-польський перехід. Могло б бути безліч варіантів. Тому пропоную збільшити кількість переходів в сотню раз. Хай польська економіка встане, бо всі робітники будуть чатувати на українському кордоні.
  • Urs
    там потім ще словацькі вчителі будуть перекривати перехід Вишнє Німеьке-Ужгород. Будуть вимагати від уряду Фіцо підвищення зарплатні.
    А у лютому угорськи виноградарі перекриють перехід Лужанка-Берегшурань. Будуть вимагати від уряду Орбана дотацій для виноградарства.
    Гарну схему придумали у кремлі для підвищення рівня життя громадян у країнах східної частини ЄС.
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