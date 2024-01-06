ВООЗ закликає повернутись до носіння масок на тлі підвищення захворюваності на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує поновити деякі карантинні заходи на тлі зростання захворюваності на COVID-19 та деякі інші хвороби, пов’язані з дихальними шляхами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

Гендиректор ВООЗ заявив, що кількість респіраторних захворюваннь, спричинених #COVID19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах вже кілька тижнів і ця тенденція продовжиться після нещодавніх свят.

"Приватні особи: обов'язково проходьте тестування та звертайтеся за медичною допомогою у разі потреби, оскільки лікування COVID-19 може запобігти тяжкому перебігу хвороби та летальному результату. Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанціювання, щоб зменшити ризик зараження, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили актуальні щеплення від COVID-19 та грипу", - закликав він.

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Також він звернувся до урядів з проханням забезпечити доступ до надійних тестів, лікування та вакцин, особливо тим, хто має найбільший ризик важкого перебігу інфекції.

"Продовжуйте здійснювати епіднагляд, секвенування та звітування, щоб відстежувати еволюцію вірусу COVID-19, а також надавати чіткі повідомлення про ризики та заходи зі зниження ризиків для вашого населення", - наголосив Тедрос Аданом Гебреісус.

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