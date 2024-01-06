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Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА. ФОТО

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Російські окупанти 6 січня завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей, також 8 осіб отримали поранення,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив: "11 загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району.

Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю".

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Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА 01
Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА 02
Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА 03
Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА 04

Топ коментарі

  • CryptoShorts
    Тренд намалювався сумний: демократії не здатні снаряди, диктатури жваво діляться ракетами. За декілька років світ може перевернутися догори ногами
  • Alex Nosov dd1cb531
    Твари рашистские и те кто им помогает саботажем. Чтоб им всю жизнь мертвые дети снились
  • володимир омельянов
    путін **** що б ти здох і всі твої виродки які ти породив ,а що ж народ донбаса це бидло спокійно спостерігає як рашисти знищують їх земляків ні виродки вам ніколи не буде прощення.Це вже якої кінченою мерзотою треба бути що б воювати з дітьми .смерть рашиським окупантам і колоборантам.
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