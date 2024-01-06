Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти 6 січня завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей, також 8 осіб отримали поранення,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив: "11 загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району.



Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.



Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю".

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