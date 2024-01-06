Системи розмінування, нові "Лелеки" та роботизована техніка: Міноборони розповіло про прийняті нові зразки озброєння
Про це у коментарі ЕП повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ.
Процес кодифікації надає дозвіл на укладання угоди між підприємцями і Міноборони. Як зазначається, перед кодифікацією проводиться випробування нових розробок.
Серед нових роботизованих систем – наземна роботизована платформа для дистанційного мінування з функцією дистанційного самопідриву та наземний роботизований комплекс логістичного призначення.
У сфері БПЛА українське військо отримає нову модифікацію "Лелеки" та 2 види FPV-дрона з різною вантажопідйомністю. Окрему увагу виділили захисту дронів від ворожих РЕБ.
Також пройшов кодифікацію напівнавісний мінний трал до бойових броньованих машин на автомобільному шасі. Окрім цього ЗСУ отримають двомісний квадроцикл з вантажопідйомністю 800 кг та окремим тактичним причепом.
Завершено державні випробування та кодифіковано мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До ПТРК розроблено українські ракети з різними типами бойових частин.