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В Україні відкрили більше 12,5 тисяч "Пунктів незламності", - Мініфраструктури

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В Україні відкрили більше 12,5 тисяч "Пунктів незламності", - Мініфраструктури
В Україні вже працюють 12 596 Пунктів Незламності, ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-акаунт Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України.

Як зазначено в повідомленні, під час засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи Пунктів Незламності команда Міністерства провела перевірку статусу готовності Пунктів Незламності до прийому населення.

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"Ми системно працюємо над тим, аби у випадку кризових ситуацій люди могли вільно скористатися Пунктами Незламності, знайти світло, воду, тепло та доступ до інтернету. 7-9 січня у низці областей України очікується приріст снігового покриву до 30 см, ожеледь, налипання мокрого снігу, в окремих областях зниження нічної температури до 25° морозу. Така потреба може виникнути найближчим часом, адже прогнозуються похолодання. Ми збираємося, аби розуміти наскільки готові пункти, які вже працюють. Перевіряємо наявність всього функціоналу та комплектацію", – сказав очільник Мінінфраструктури України Олександр Кубраков.

У відомстві зазначили, що Мінінфраструктури у 2023 році перевиконало план з кількості необхідних "Пунктів незламності", таким чином забезпечивши необхідне число для кожного регіону.

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Пункти незламності, це абсолютно непотрібна річ для людей, але дуже потрібна річ для чиновників, які розпилюють мільярди собі в кишені під виглядом фінансування цього непотрібну.
  • Evgeny N
    Мене вже нудить від "незламності" та "потужності" всього, що робить ця влада!
    Були пункти обігріву. Падіння рейтингу і... З'являються "пункти незламності". Овації і рейтинг вгору.
    Були обіцянки, які "проє@алі". Знову падіння рейтингу і... Навіть з прасок потекли "потужні обісцянки" (з тим самим результатом), але рейтинг піднявся...
    На виході: що було, те й лишилося (що з пунктами обігріву, що з обіцянками, що при владі)...
    От тільки кількість загиблих зростає...
  • Oleksiy b4770ff8
    Незламні - це ті, хто пішов Україну захищати. Все решта зелений цирк.
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