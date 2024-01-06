В Україні відкрили більше 12,5 тисяч "Пунктів незламності", - Мініфраструктури

В Україні вже працюють 12 596 Пунктів Незламності, ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-акаунт Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України.

Як зазначено в повідомленні, під час засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи Пунктів Незламності команда Міністерства провела перевірку статусу готовності Пунктів Незламності до прийому населення.

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"Ми системно працюємо над тим, аби у випадку кризових ситуацій люди могли вільно скористатися Пунктами Незламності, знайти світло, воду, тепло та доступ до інтернету. 7-9 січня у низці областей України очікується приріст снігового покриву до 30 см, ожеледь, налипання мокрого снігу, в окремих областях зниження нічної температури до 25° морозу. Така потреба може виникнути найближчим часом, адже прогнозуються похолодання. Ми збираємося, аби розуміти наскільки готові пункти, які вже працюють. Перевіряємо наявність всього функціоналу та комплектацію", – сказав очільник Мінінфраструктури України Олександр Кубраков.

У відомстві зазначили, що Мінінфраструктури у 2023 році перевиконало план з кількості необхідних "Пунктів незламності", таким чином забезпечивши необхідне число для кожного регіону.

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