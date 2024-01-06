В Україні відкрили більше 12,5 тисяч "Пунктів незламності", - Мініфраструктури
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-акаунт Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України.
Як зазначено в повідомленні, під час засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи Пунктів Незламності команда Міністерства провела перевірку статусу готовності Пунктів Незламності до прийому населення.
"Ми системно працюємо над тим, аби у випадку кризових ситуацій люди могли вільно скористатися Пунктами Незламності, знайти світло, воду, тепло та доступ до інтернету. 7-9 січня у низці областей України очікується приріст снігового покриву до 30 см, ожеледь, налипання мокрого снігу, в окремих областях зниження нічної температури до 25° морозу. Така потреба може виникнути найближчим часом, адже прогнозуються похолодання. Ми збираємося, аби розуміти наскільки готові пункти, які вже працюють. Перевіряємо наявність всього функціоналу та комплектацію", – сказав очільник Мінінфраструктури України Олександр Кубраков.
У відомстві зазначили, що Мінінфраструктури у 2023 році перевиконало план з кількості необхідних "Пунктів незламності", таким чином забезпечивши необхідне число для кожного регіону.