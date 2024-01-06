Багато влучних речей і все менше спокійних ночей в росіян, - Зеленський про українську зброю
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
Глава держави розповів про проведення наради з оборонним блоком уряду, зокрема з Міністерством стратегічної промисловості, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також командами міністерств.
"Ключове - це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки - в Україні й разом із партнерами", - зазначив президент.
За його словами, триває інтенсивна робота, щоб цього року Сили оборони й безпеки України могли базуватись у значній частині своїх дій саме на вітчизняному виробництві.
"І щоб ворог це відчував - реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде", - наголосив він.
Президент також зазначив, що на кожен прояв російського терору та спробу Росії збільшити свій тиск на Україну "буде наша адекватна відповідь".