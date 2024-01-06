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У Молдові закрили тимчасовий пункт прийому українських біженців

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У Молдові закрили тимчасовий пункт прийому українських біженців
Тимчасовий пункт допомоги українським біженцям, розташований неподалік пункту пропуску в Паланці, припинив свою роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Як пише видання, про закриття пункту прийому біженців, який працював з 24 лютого 2022 року, заявила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Молдови.

6 січня співробітники інспекції вивозили з табору намети, технічне обладнання, гігієнічні модулі. Зазначено, що за весь час розташування на кордоні через табір пройшли понад 9,2 тис. біженців, а тимчасово мешкали понад 6,2 тис. осіб.

"З перших днів початку війни в Україні біженці отримували тут допомогу. Людям надавали житло, харчування, медичну допомогу та сприяли облаштуванню в Молдові", - зазначили у відомстві.

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Топ коментарі

  • oqo obo cb04cacb
    плідурок, на момент анексії Криму та вторгнення на Донбас Україна за Конституцією була НЕЙТРАЛЬНОЮ країною. Позаблоковість України з 1991 року порушувала лише наявність військово-морської бази рф. Нейтральний статус, повне ядерне та майже повне конвенційне роззброєння не врятували Україну від кацапської агресії. Так шо не тра nu3giтu ***** тут.
    курс на євро-атлантичну інтеграцію записано в Конституцію аж в 2019 році, коли війна продовжувалася вже п'ять років.
  • trawler_tug
    Дякую Молдові! Навесні 2022 року це було безцінна!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зєля нічого не рішає-він ''кукла''. Там є потужний рєшалово-д'єрмак!
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