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Рух до КПП "Медика-Шегині" на польському кордоні сьогодні ввечері буде розблокований, - посол Зварич

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Рух до КПП "Медика-Шегині" на польському кордоні сьогодні ввечері буде розблокований, - посол Зварич
Рух вантажівок на дорозі до пункту пропуску "Медика-Шегині" польські фермери розблокують у суботу з 21-ї години (за київським часом).

Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, який висловив сподівання на розблокування кордону в інших пунктах пропуску у найближчій перспективі, передає Цензор.НЕТ.

"Можу лише підтвердити, що протестувальники фермери за результатами досягнутих домовленостей з міністром сільського господарства Польщі погодились призупинити протест на невизначений час. За наявною інформацією з 20:00 польського часу рух через дорогу, яка веде до пункту пропуску "Медика-Шегині" буде повністю відновлено",- заявив Зварич.

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За його словами, це важливий крок, який демонструє ефективність дій уряду на чолі з премʼєр-міністром Дональдом Туском.

"Маємо надію, що і в інших пунктах пропуску, де протестують перевізники, найближчими днями вдасться досягти порозуміння і розблокувати рух. В умовах посилених російських ракетних ударів по Україні, продовження блокування кордону протестувальниками дуже болісно б’є по економіці України і спричиняє непотрібні емоції в українському суспільстві",- наголосив Зварич.

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Він додав, що Україні вкрай важливо підтримувати дружні відносини з Польщею, зміцнювати взаємну довіру і підтримку, посилювати міцний союз в Європі, "оскільки від суперечок між Києвом і Варшавою користає лише злочинний путінський режим".

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Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, а також субсидій на вирощування кукурудзи. Джерело: https://biz.censor.net/n3465588


    І яка тут проблема у відносинах Польщі та України? Чому ці пікетувальники не блокують кордон з Німеччиною? Завтра польські повії вийдуть блокувати кордон з Україною, бо в них у Польщі вимагатимуть довідку про доходи.
  • ZoV KobZona
    Теперь напомню, с чего началось. Барыги (но не официальные трейдеры) покупали зерно у фермеров по 100-110 долларов за тонну (далее всё в долларах). Платили другим барыгам, которые держали фуры по 40-50. Потом продавали зерно в Польше переработчикам по 240-250. Сами поляки (их фермеры) продавали по 300-320 (меньше им нерентабельно).
    Но "наши" барыги вдобавок имели "окно" на таможне, у погранцов, в с-ме Шлях и т.п.
    И когда те же польские лохи стояли на границе сутками, наши барыги проезжали за полчаса. И кто бы это дело крышевал- и таможню с погранцами, и всё прочее без очереди.
    Вопрос не для 73%.
  • Психіатрична Лікарня 2
    Чекаємо на кордоні шляхетних повій "проти Тайланду".
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