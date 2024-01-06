У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працює ППО
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Під час повітряної тривоги у Дніпрі було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Дніпра про ударний БпЛА в районі міста.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграмі попередив про роботу ППО і закликав містян перебувати в укриттях.
"Ще може бути гучно! Наші працюють!", - написав він
У Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу.
За даними видання ЛігаБізнесІнформ, за 10 хвилин у Дніпрі та на околицях пролунало близько восьми вибухів.