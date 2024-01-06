Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації на британську премію BAFTA

Документальний фільм режисера Мстислава Чернова, "20 днів у Маріуполі" потрапив у довгий список британської премії BAFTA Film Awards одразу у двох номінаціях — як найкращий документальний фільм і стрічка іноземною мовою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт премії.

В лонглисті обох номінацій пристуні по 10 фільмів.

Шортлисти опублікують 18 січня, а церемонія нагородження BAFTA (британського аналогу "Оскара") відбудеться 18 лютого.

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Нагадаємо, що раніше "20 днів у Маріуполі" потрапив до двох шортлістів премії "Оскар".

"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

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