Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації на британську премію BAFTA
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт премії.
В лонглисті обох номінацій пристуні по 10 фільмів.
Шортлисти опублікують 18 січня, а церемонія нагородження BAFTA (британського аналогу "Оскара") відбудеться 18 лютого.
Нагадаємо, що раніше "20 днів у Маріуполі" потрапив до двох шортлістів премії "Оскар".
"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.
Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.