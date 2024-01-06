Данія офіційно не повідомляла про затримку з F-16, очікуємо отримати їх навесні, - Повітряні сили

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошує, що офіційних повідомлень від Данії про затримку постачання винищувачів F-16 Україні наразі немає, і Україна очікує отримати їх навесні.

Про це розповів Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Речника попросили прокоментувати публікацію данського видання Berlingske, яке з посиланням на міністерство оборони країни повідомило, що поставка Данією винищувачів F-16 Україні відкладається на пів року.

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Копенгаген мав поставити перші шість літаків до нового 2024 року, але замість цього їх доставка очікується у другому кварталі, повідомили виданню у відомстві.

"Дивимося на сайт міністерства оборони Данії – жодної заяви я не побачив. Тому видання посилається на якісь свої джерела. Це одразу підхоплюється і стає мейнстрімом в наших ЗМІ...

Те, що йдеться в статті – немає офіційних заяв. Давайте дивитися на всі заяви не через ЗМІ, західні ЗМІ дуже часто нас дивують якимись заявами з посиланням на свої джерела. Є офіційні заяви, будемо їх дотримуватись", - розповів Ігнат.

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Ігнат зазначив, що поставляти літаки F-16 до кінця 2023 року не мало сенсу, бо для них іще не підготовлена інфраструктура.

За його словами, Україна очікує і поставок винищувачів, і завершення підготовки льотчиків навесні цього року.

Речник Повітряних сил розповів про підготовку українських льотчиків для F-16 у трьох країнах.

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"Група пілотів, яка навчається у Великій Британії, це випускники 2023 року, там триватиме підготовка до двох років до пересадки вже на F-16.

Інша група навчається в США в Арізоні, там американці оголосили, що навчання буде до кінця 2024 року. Можливо, когось швидше підготують.

В Данії, це передова група, яку ми відправили, навчання вже проходить і вже пілоти проходять польоти на F-16 з інструкторами…

Різні групи – різний термін навчання в різних країнах. Що стосується Данії, то це передова група. І винищувачі, і пілоти звідти прийдуть найшвидше. Коли це буде найшвидше? Ну, розраховуємо все ж таки на весну", - розповів Ігнат.