Німецькі політики тиснуть на Шольца щодо відправки TAURUS Україні, - Rheinische Post

В Німеччині політики різних партій посилюють тиск на канцлера Олафа Шольца, щодо необхідності передачі Україні німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.

Про це пише Rheinische Post, передає Цензор.НЕТ.

У виданні зазначають, що російська армія продовжує завдавати по Україні масованих ударів. На думку експертів, РФ прагне вичерпати запаси України протягом зими та знищити енергопостачання. На тлі цього наша держава все сильніше залежить від допомоги партнерів з Заходу, зокрема, в питанні ППО.

Так, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Україна "не залишиться позаду" у війні проти Росії, але за умови "продовження підтримки зброєю з боку всіх країн Європи".

Вона конкретизує: Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин для Leopard 2, але насамперед крилаті ракети Taurus.

"Німеччина повинна нарешті доставити їх, щоб перервати російські лінії постачання", - наголошує політикиня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина має надати Україні ракети Taurus, - президент Європейської народної партії Вебер

Також про постачання Taurus висловилась речниця з оборонної політики від "Зелених" у парламенті Німеччини Сара Нанні: "Поставка крилатих ракет Taurus в Україну давно назріла".

Нанні назвала найбільш ефективним захистом від російських ударів атаки на ворожі військові цілі в межах території РФ і тимчасово окупованих нею районів. Вона додала, що такі обстріли з боку України не заборонені міжнародним правом.

Експерт із зовнішньої політики "Християнського демократичного союзу" Родеріх Кізеветтер назвав недоставку високоточних ракет "посилення російської армії та її шляхів постачання".

Читайте також: У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus. ФОТОрепортаж

"Росія бачить себе сильнішою через слабкість Заходу", - сказав Кізеветтер.

Крім того він додав: "Taurus є важливим, оскільки ця система дуже ефективна і дозволяє знищити логістичні структури та командування далеко за лінією фронту". Зокрема, депутат заговорив про знищення Керченського мосту, що перешкодить Росії здійснювати поставки через Крим.

В Rheinische Post наголосили: що гучнішими будуть подібні заклики від представників німецької влади, що більшими будуть страждання України, тим сильнішим ставатиме тиск на Шольца, щоб той змінив свою думку щодо надання ракет Taurus.

Нагадаємо, кілька днів тому речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина зараз не планує постачати ракети Taurus Україні.

Читайте: Україна отримала від Німеччини зенітну самохідну установку Skynex та ракети до ЗРК Patriot та IRIS-Т