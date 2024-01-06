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Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика – Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба

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Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика – Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба
Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", рух транспорту відновлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Державної прикордонної служби України.

У повідомленні зазначається: "За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. На даний час на вʼїзд в Україну перед ППр "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Топ коментарі

  • Михаил Сергиенко 11081b14
    На ніч приємне підмосков'я
  • YU ST
    Румунія виявилася дружнішою.
  • Kite f6bd19fd
    Кожна польська гнида користується нагодою виторгувати для себе якусь вигоду. Перевізники, рольніки, хто там ще не блокував?
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