Бізнесмен Долинський - Міноборони: У нас є можливість вже поставити ЗСУ 300 нових пікапів по майже собівартості. Пропонуємо зробити контракт без корупційної складової
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Шановне Мінестерство Оборони!
Офіційно заявляю, що в нас є можливість вже поставити до лав ЗСУ - 300 нових пікапів по майже собівартості без корупційних складових, напряму з заводу виробника та складу в ЕС!
Також ще біля 1 -2 тис нових пікапів на протязі року можемо законтрактувати!
При збільшені кількості зможемо думаю домовитись з заводом за більшу знижку!
Ціна нових пікапів:
66 шт × Mitsubishi L200 GLX 4×4 Double Cab Pick-up -
28.350,00 €
43 шт × Mitsubishi L200 GL 4x4 Double Cab Pick-up - 25.950,00€
188 шт × Nissan Navara 4×4 - 2.5 D Double Cab Pick-up - 25.950,00€
25 шт x Toyota HiLux 2.4 D L Double Cab Pick-up - 29.500,00
Ціни набагато нижче ніж ви оголосили в тендері в 45000$ !
Та нижчі від усіх хто може запропонувати на ринку дані комплектації та наявність!
Розуміємо, що багато посередників та "прилипал" бігають по світу і шукають як домовитися з дилерами завищити ціну щоб вкрасти у армії!
Тому публічно пропонуємо зробити вам контракт без корупційної складової, та забезпечити наших захисників транспортом!" - повідомив Долинський.