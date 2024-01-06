ЗСУ готують в Україні фахівців для 30 іноземних зразків військової техніки, - Генштаб

Збройні сили України наразі мають можливість готувати на території української держави фахівців для 30 іноземних зразків озброєння і військової техніки (ОВТ).

Про це начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генерального штабу ЗС України генерал-майор Олексій Таран заявив у інтерв’ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ведемо роботу з розширення заходів підготовки на іноземні зразки ОВТ і на нашій території. Ця робота здійснюється шляхом одночасної підготовки зі спеціалістами українських інструкторів, які будуть готувати фахівців на території України. Вже маємо можливість готувати фахівців на нашій території для понад 30-ти зразків ОВТ", - сказав він.

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За його словами, ЗСУ наступного року продовжать цю роботу.

Генерал-майор розповів, що тривалість цієї підготовки обумовлюється складністю застосування того чи іншого зразка ОВТ.

"Як приклад, номер обслуги М777 155 мм готується тиждень, за умови направлення на підготовку для перенавчання колишнього артилериста. А екіпаж танка Abrams готується майже два місяці", - заявив начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генштабу ЗС України.

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Відповідаючи на питання, чи є відмінності у фаховості військових, які пройшли підготовку за кордоном, і тих, які готувались в Україні, Таран зазначив, що підготовка українських військовослужбовців, підрозділів, штабів у навчально-тренувальних центрах країн-партнерів стандартизована за всіма "видами" бойової підготовки відповідно до програм, за якими ЗСУ здійснюють підготовку на території України.

"Це не стосується тільки підготовки на сучасні іноземні зразки ОВТ. Тому головною відмінністю є те, що опановувати більш ніж 130 спеціальностей із застосування, експлуатації та ремонту іноземних зразків ОВТ наші спеціалісти можуть лише в навчально-тренувальних центрах країн-партнерів", - розповів він.