Росіяни продовжують грабувати населення тимчасово окупованих територій, - Федоров

Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називаючи це "націоналізацією".

Про це у своєму телеграм-каналі заявив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами росіяни спочатку влаштували віджим власності - різні банди окупантів хапали все, що бачили, та просто грабували підприємства.

"Тепер намагаються "легалізувати" переділ майна для цього створили комісію з росіян, які просто ставлять співробітників перед фактом про нових власників", - додав мер.

Крім того, росіяни продовжують вишукувати квартири, щоб заселити туди окупантів та колаборантів – влаштовують рейди, вивчають хто де живе, та змушують людей обов’язково оформляти квартири за російським законодавством.

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