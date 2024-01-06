Росіяни продовжують грабувати населення тимчасово окупованих територій, - Федоров
3 75049
Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називаючи це "націоналізацією".
Про це у своєму телеграм-каналі заявив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами росіяни спочатку влаштували віджим власності - різні банди окупантів хапали все, що бачили, та просто грабували підприємства.
"Тепер намагаються "легалізувати" переділ майна для цього створили комісію з росіян, які просто ставлять співробітників перед фактом про нових власників", - додав мер.
Крім того, росіяни продовжують вишукувати квартири, щоб заселити туди окупантів та колаборантів – влаштовують рейди, вивчають хто де живе, та змушують людей обов’язково оформляти квартири за російським законодавством.