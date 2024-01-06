Новини

Росіяни продовжують грабувати населення тимчасово окупованих територій, - Федоров

3 75049
Росіяни продовжують грабувати населення тимчасово окупованих територій, - Федоров
Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називаючи це "націоналізацією".

Про це у своєму телеграм-каналі заявив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами росіяни спочатку влаштували віджим власності - різні банди окупантів хапали все, що бачили, та просто грабували підприємства.

"Тепер намагаються "легалізувати" переділ майна для цього створили комісію з росіян, які просто ставлять співробітників перед фактом про нових власників", - додав мер.

Крім того, росіяни продовжують вишукувати квартири, щоб заселити туди окупантів та колаборантів – влаштовують рейди, вивчають хто де живе, та змушують людей обов’язково оформляти квартири за російським законодавством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують мешканців окупованих територій, що нормального водопостачання не буде ще 10-20 років, - правозахисники

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називаючи це "націоналізацією"

    У дикунів розбій та грабіж завше вважалися доблестю.
  • Wemeral
    Мер Мелітополя Іван Федоров, ти напевне в Мелітополі переховуєшся? Ні, то ти не мер.
  • Володимир Дорошенко
    Ось офіційний витяг з німецького шкільного підручника кінця 19 століття: "Росіяни" - це напів-азіатські криваві племена. Їх дух не є самостійним, почуття справедливості і реальності замінені сліпою вірою, їм не вистачає пристрасті до досліджень. Раболіпство, продажність і неохайність - це чисто азіатські риси характеру "Так фактично з того часу вони зовсім не змінилися такими ж ці москалі кривавими окупантами і продажними неохайними рабами як були так і залишилися. Тепер нам треба цього кривавого ворога загарбника повністю знищити щоб як можливо швидше звільнити від нього всю свою рідну але тимчасово окуповану ним суверенну Українську землю. Поки ж вони виродки не вспіли її запоганити, своєю кацапською пошестю- заразою.
    =
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини