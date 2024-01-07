Президент Євроради Мішель достроково йде з посади, щоб взяти участь у виборах до Європарламенту, - бельгійські ЗМІ

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про свій намір достроково залишити посаду та приєднатися з червня до бельгійської ліберальної партії MR - Mouvement Réformateur (Реформістський Рух), щоб взяти участь у виборах до Європейського парламенту

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю бельгійським ЗМІ.

У зв'язку з озвученим рішенням Мішель залишить крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця нинішнього року, коли закінчиться його мандат.

"Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада зможе передбачити це і ухвалити рішення про наступника", - сказав він в інтерв'ю De Standaard, Le Soir і La Libre.

Водночас Мішель не уточнив, яку роль хоче виконувати у Європейському парламенті. "Я хочу служити там, де можу бути корисним. Я не маю інших амбіцій. Я хочу грати активну роль у європейських дебатах і сприяти просуванню проекту "Європа-2030". Це потребуватиме реформ", - сказав він.

Зазначається, що зазвичай роль президента Євроради дістається лідерові країни, яка на той час головуватиме у Раді ЄС. Цей проміжок часу припаде на президентство Угорщини, де крісло прем'єр-міністра займає Віктор Орбан. Водночас остаточне рішення, хто конкретно обійме посаду президента Євроради, ухвалять лідери країн-членів ЄС.

Реформістський рух (фр. Mouvement Réformateur, MR) - ліберальна франкомовна політична партія в Бельгії.

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