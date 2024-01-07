Вночі 7 січня Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики та ударних дронів у ряді областей
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Вночі 7 січня Повітряні сили ЗСУ оприлюднили інформацію про небезпеку ударів балістичними ракетами та ударними дронами по низці областей України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "Київська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття".
Згодом додалося таке повідомлення: "Ворожі БпЛА рухаються з Київської області у напрямку Вінниччини. Також загроза для Хмельниччини!"
Потім в ПС підкреслили: " Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області - загроза застосування балістичного озброєння!"