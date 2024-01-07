Протягом 6 січня авіація та ракетні війська ЗСУ уразили 19 районів зосередження росіян, пункт управління, склад, артзасіб, РЛС та ЗРК, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 6 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК "Тор" противника".