Байден у першій передвиборчій промові різко засудив Трампа і нагадав про штурм Капітолію
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
Президент Байден виступав у п'ятницю, 5 січня, на околицях Філадельфії у своєму рідному штаті Пенсильванія.
"Сьогодні ми тут, щоб відповісти на найважливіше питання: чи демократія все ще є "священною справою" Америки?" – цитував у промові Байден фразу першого президента США Джорджа Вашингтона.
"Це не риторичне, академічне чи гіпотетичне (питання). Чи є демократія все ще "священною справою" Америки, є найактуальнішим питанням нашого часу. І це суть виборів 2024 року", – наголосив Байден, звертаючись до виборців.
У своїй промові Байден згадував штурм Капітолія прихильниками тоді ще президента Дональда Трампа, які 6-го січня 2021 року після промови Трампа перед своїми прихильниками намагались зірвати формальне визнання обраного президента Джо Байдена. Трамп стверджував, що вибори були сфальшованими і закликав їх не визнавати, після чого частина людей пішла до будівлі Конгресу.
"Вперше в нашій історії заколотники прийшли зупинити мирну передачу влади в Америці, розбиваючи вікна, знищуючи двері, нападаючи на поліцію", – нагадував про ці події Байден.
У своїй промові Байден заявив, що Трамп готовий помилувати цих заколотників, якщо прийде до влади. А якщо програє вибори, то знову може оголосити вибори "сфальсифікованими".
"Кампанія Дональда Трампа це про нього, а не про Америку, не про вас. Кампанія Трампа одержима минулим, а не майбутнім. Він готовий пожертвувати нашою демократією, щоб прийти до влади", – додав Байден.
Він сказав, що Трамп провалив основний іспит американських лідерів – довіряти людям вибір обраних посадових осіб і виконувати їхні рішення.