Вночі ворожі "Шахеди" знову атакували Україну
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У ніч на 7 січня ворог вчергове атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, фіксувався рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Була загроза для Хмельниччини. Також повідомлялося, що ворожі БпЛА рухаються з Київської області у напрямку Вінниччини.
"Шахеди" спостерігаються у Вінницькій області в напрямку Житомирщини", - також інформували ПС.
Наразі оголошено відбій загрози. Про результати роботи ППО не повідомляється.