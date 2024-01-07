Вночі ворожі "Шахеди" знову атакували Україну

У ніч на 7 січня ворог вчергове атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, фіксувався рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Була загроза для Хмельниччини. Також повідомлялося, що ворожі БпЛА рухаються з Київської області у напрямку Вінниччини.

"Шахеди" спостерігаються у Вінницькій області в напрямку Житомирщини", - також інформували ПС.

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Наразі оголошено відбій загрози. Про результати роботи ППО не повідомляється.