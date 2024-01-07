Знищено 21 із 28 "Шахедів", - Повітряні сили

Під час нічної ворожої атаки дронами активно працювала ППО, знищено більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, у ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

За даними Повітряних сил, основні напрямки удару - південь та схід.

21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Як повідомлялося, у ніч на 7 січня ворог вчергове атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

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