Після атаки БпЛА на Дніпро пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівки та адмінбудівлю. Рашисти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після вечірньої атаки "Шахедами" росіяни взялися за важку артилерію. Вдарили з неї по Нікопольщині.

"Вночі з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують", - інформує очільник регіону.

Після цього, як зазначає Лисак, окупанти скерували на район ще й безпілотник. Його знищили наші оборонці.

За уточненою інформацією, вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники.

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"Загалом у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено 4 авто, 12 – побиті", - йдеться у повідомленні.







