Туреччина мала б пропустити подаровані Україні британські тральщики в Чорне море, - екскомандувач НАТО Ставрідіс

Рішення Туреччини відмовити у проході через свої протоки двом кораблям класу Sandown Королівського військово-морського флоту Великої Британії є "невдалим". Тральщики мають суто оборонний характер

Про це виданню Politico заявив колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Адмірал США у відставці назвав "невдалим" рішення Туреччині відмовити у проході через свої протоки двом кораблям класу Sandown Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Судна передали Києву для допомоги в розмінуванні судноплавних шляхів у Чорному морі.

На думку Ставрідіса, Туреччина "безумовно, могла вирішити дозволити прохід оборонних кораблів, таких як тральщики, в Чорне море", тому що "існує достатня свобода дій" відповідно до Конвенції Монтре, а тральщики мають суто оборонний характер.

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"Це чітка позиція НАТО, з якою Туреччина погодилась у рамках своєї ролі в НАТО", - зазначив адмірал.

Аналізуючи відносини Туреччини з Росією і Заходом, Ставрідіс зазначив, що Анкара "занадто наполегливо намагається досягти балансу і повинна повністю покластися на свою роль члена НАТО".

"Росія є небезпечною державою-агресором і серійним порушником прав людини, яка щодня загрожує Альянсу в повітрі, на морі, на землі, у кіберпросторі та в космосі. Це не складний вибір", - сказав він.

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Екс-командувач ВМС Туреччини, адмірал Джем Гюрденіз уже відповів на критику американського колеги. Він зазначив, що Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО".