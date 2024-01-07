Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів Харківщини, у Вовчанську поранено чоловіка, у Куп’янську пошкоджено будинки та дитсадок
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Червона Зоря Богодухівського району; Козача Лопань, Лук'янці Харківського району; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Противник завдав авіаційних ударів в районах Вовчанська Чугуївського району; Табаївки, Олександрівки, Петропавлівки, Іванівки, Приколотного та Чугунівки Куп'янського району.
Близько 10 год окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Уламкових поранень зазнав 56-річний чоловік, госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство, електроопори.
Також повідомляється, що близько 10:15 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, дитсадок. Один житловий будинок зруйновано.
У результаті ворожого удару КАБом та обстрілу у м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Об 11:00 стався ворожий артилерійський обстріл околиць с. Козача Лопань Харківського району. Без потерпілих.
"Близько 13:50 ворог завдав удару біля м. Мерефа Харківського району. Без постраждалих.
"О 14:15 окупанти з міномету обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає", - інформує очільник регіону.