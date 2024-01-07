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Сьогодні в Україну прибуде глава МЗС Японії Камікава

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Сьогодні в Україну прибуде глава МЗС Японії Камікава
Сьогодні, 7 січня, в Україну з візитом прибуде міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. Заплановано її зустріч в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Японії.

Як зазначається, під час візиту міністр Камікава ще раз наголосить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації. 

"Міністр Камікава також поінформує українську сторону про деталі відповідної допомоги та плани нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у рамках візиту Камікава візьме участь у церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці нашої країни до зими.

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Під час візиту Камікава проведе консультації з партнерами з української сторони щодо розширення співпраці.

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Топ коментарі

  • Cоrvо Аttаnо de9efccb
    Вимога зустрітись з саме з Міністром закордонних справ України, а не з рашистською консервою дЄрьмаком, могла виходити саме від японської сторони. Згадайте, коли звільняли яйценосного міністра-казнокрада Рєзнікафа, він мав бути переведений дЄрьмаком на пост послиці у Великобританії в якості "покарання". Британці категорично не сприйняли це потенційне призначення, і казнокрад так і став послицею.
  • SANDY
    а що, дЄрмак захворів?
  • Senator 0eaca536
    Япония вышла из теги... Премьер-министр Японии подписал документ собой важности о выделении 6 ярдов долларов помощи Голобородьке...на деревья,дороги и Ленке Кравец для телеканала Дом...Ленка купит себе новый Фольксваген...🤪😁
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