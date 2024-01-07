У Херсоні від самого ранку лунають вибухи, загинув чоловік (оновлено)

Зранку 7 січня війська РФ обстрілюють Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"В Херсоні від самого ранку лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.

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Згодом у ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік.

"Оновлена інформація! Серце пораненого херсонця зупинилося у лікарні. Медики намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися смертельними. Співчуваємо родині загиблого", - пізніше зазначили в ОВА.