По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Зранку 7 січня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.08 оголошено відбій загрози по всій Україні, окрім Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.