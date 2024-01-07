Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради у разі дострокової відставки Мішеля

Глава угорського уряду Віктор Орбан може стати тимчасовим президентом Європейської Ради, якщо чинний очільник Шарль Мішель залишить свою посаду в разі свого обрання до Європарламенту влітку.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Politico.

Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року.

Це перший випадок, коли чинний президент Європейської ради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.

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Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада. І хоча його рішення є юридично допустимим, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки і домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.

Після виборів до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.

Заява Мішеля пролунала напередодні першого з'їзду та новорічного прийому його партії Реформаторський рух (MR). Очікується, що на цьому з'їзді в неділю лідер партії Жорж-Луї Буше пояснить, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці голосуватимуть не тільки на виборах до Європарламенту, а й на регіональних та національних виборах.

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Шарль Мішель раніше оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду президента Євроради.

Угорщина, як відомо, головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня по грудень 2024 року після Бельгії.