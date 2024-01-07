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Ігнат про запаси ракет для української ППО: Треба нагадувати Заходу, що РФ не збирається пом’якшувати повітряні атаки

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Ігнат про запаси ракет для української ППО: Треба нагадувати Заходу, що РФ не збирається пом’якшувати повітряні атаки
Наразі Україна має раціонально використовувати озброєння, яке постачають нам західні партнери та переконувати союзників, що РФ не збирається пом’якшувати повітряні напади.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні залучалися мобільні вогневі групи, які є основою знищення БПЛА. Саме на них розраховуємо для того, щоб нам заощаджувати наші зенітні керовані ракети, які доволі дефіцитними є для нас при таких масованих атаках, які були 29 та 2 числа. Нам потрібно раціонально використовувати те озброєння, яке нам постачають західні партнери. На цьому зрештою ми завжди і наголошуємо", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що через останні масовані атаки Україна витратила значні запаси ракет, але наразі йдуть переговори щодо подальшого забезпечення України тою нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу.

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"Я не думаю, що Україна залишиться наодинці з агресором, що нам перестануть допомагати. Лише треба натякати та нагадувати Заходу, що Росія не збирається пом'якшувати повітряні напади, навпаки, вони можуть бути сильнішими", - додав Ігнат.

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Топ коментарі

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Ігнате,нагадуй своїм(хоча що вони свої,вже сумніваюсь)що за два роки пора самим щось робити!Заходу глибоко фіолетово,що нас убивають!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А своє не пробували робити? Чи барабани у сховищах важливіші?
  • Driver Audi
    Нагадали,натякнули,вони послухали і кажуть-"фсьо,більше нема".Що робимо?
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