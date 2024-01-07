Розпочато 111 081 провадження за фактом злочинів військових РФ та їхніх пособників, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Національної поліції України.
"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 111 081 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - ідеться в повідомленні.
Як зазначаться, з них:
- 96 540 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
- 9 255 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
- 3 529 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
- 243 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.
Зокрема, 76 проваджень стосуються вчинення військовими армії РФ сексуальних злочинів.
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