Розпочато 111 081 провадження за фактом злочинів військових РФ та їхніх пособників, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

У розслідуваннях Нацполіції, зокрема, великі кейси, як-от звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Національної поліції України.

"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 111 081 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначаться, з них:

- 96 540 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)

- 9 255 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

- 3 529 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)

- 243 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.

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Зокрема, 76 проваджень стосуються вчинення військовими армії РФ сексуальних злочинів.

19 546 дітей було депортовано окупантською владою. Україні вдалося повернути 387 дітей.