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Розпочато 111 081 провадження за фактом злочинів військових РФ та їхніх пособників, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

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Розпочато 111 081 провадження за фактом злочинів військових РФ та їхніх пособників, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА
У розслідуваннях Нацполіції, зокрема, великі кейси, як-от звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Національної поліції України.

"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 111 081 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначаться, з них:

- 96 540 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)

- 9 255 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

- 3 529 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)

- 243 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.

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Зокрема, 76 проваджень стосуються вчинення військовими армії РФ сексуальних злочинів.

19 546 дітей було депортовано окупантською владою. Україні вдалося повернути 387 дітей.

Розпочато 111 081 провадження за фактом злочинів військових РФ та їхніх пособників, - Нацполіція 01

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