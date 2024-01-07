У Німеччині регулярно фіксують невідомі дрони над військовими полігонами, де навчаються українці, - Bild
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це повідомило видання Bild.
"Дрони помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. Над іншими базами іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників", - цитує видання депутата бундестагу від Вільної демократичної партії, члена оборонного комітету Маркуса Фабера.
Фабер вважає, що це "чітко вказує на Росію". Бундесвер також підозрює, що за прольотом БпЛА стоїть Москва, але доказів цього поки не має.
У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден з безпілотників не був збитий. Статс-секретар Міноборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку необхідно обговорити з МВС, які саме заходи можна здійснювати у сфері захисту від безпілотників. Він наголошує, що ФРН повинна придбати відповідні захисні пристрої від безпілотників.
"Існує величезне відставання, коли справа доходить до дронів. Зрозуміло одне: нашій армії потрібні сучасні засоби заглушування. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців", - зауважив Фабер, коментуючи ситуацію.