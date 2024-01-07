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Завітневич про законопроєкт щодо мобілізації: Окремі норми зазнають суттєвих змін. Комітет ухвалить фінальне рішення у вівторок

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Завітневич про законопроєкт щодо мобілізації: Окремі норми зазнають суттєвих змін. Комітет ухвалить фінальне рішення у вівторок
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає законопроект про мобілізацію.

Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міністерства оборони, брали участь Залужний, Шаптала та міністр оборони Умєров.

"Так, було гаряче, жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету. Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", - зазначає Завітневич.

Загалом, як інформує нардеп, окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у Парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щойно законопроєкт про мобілізацію буде готовим на рівні комітету, він може бути винесений на голосування, - Стефанчук

"Фінальне рішення Комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок", - резюмує він.

Нагадуємо, 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Пізніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цей документ не голосуватиметься в запропонованій урядом редакції, а комітет ВР із питань нацбезпеки напрацює компромісний варіант.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А фахівців з конституційного права не запрошували? 🤔 Вистачає Умєрова?
  • Sergiy Vitalyovich
    Конституційні права в ЗЕкраїні виключно для влади, багатіїв та їх обслуги (ТЦК та МВС) для решти передбачено лише "почесний обов'язок".
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    1) Чим 23-26-річні чоловіки корисніші в тилу, ніж 27, 28, 30, 35, 40-річні? Це можна було б зрозуміти, якщо йдеться про 25-річного, який відмінно вчився або вчився добре і здобув дефіцитну для України професію.
    В іншому випадку на війну посилають освічених і досвідчених працівників, а позаду них в тилу залишаються 23-26-річні молодики, які можуть взагалі не мати вищої освіти або закінчити навчання бакалавром - чим вони кращі і корисніші для України, що їх не чіпають військові? Тим більше, що в молодості здоров'я зазвичай набагато краще, ніж коли тобі вже 35+.
    2) Чому не мобілізують різноманітних силовиків, в яких міцне здоров'я і вміння поводження зі зброєю? Те саме питання про прикордонників, охоронні фірми. Прості люди, яких мобілізують, дуже радо замінять численних патрульних, прикордонників і інших тилових дармоїдів.
    3) Час від часу згадується поняття "справедлива мобілізація". Багато на "нулі" депутатів, їх родичів, родичів генералів, СБУшників, прокурорів, міністрів? Генштаб розглядає солдатів як бездушний "ресурс", тому що серед них нема дорогих для влади людей. А ким влада дорожить? Собою і своїми родичами, молодиками, яким легко задурити голови, силовиками, на яких влада тримається.
    Риторичне питання - чи тримали б так Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку, якби в окопах були родичі депутатів, міністрів, генералів?
    4) Кацапи дуже раді немотивованим противникам на полі бою. Бо немотивовані втечуть або здадуться в полон і страшні відосики на них не подіють. А їх постійно завертають на кордоні, ув'язнюють - в України настільки багато зайвих грошей, щоб годувати "ухилянтів" в тюрмі? Оштрафуйте їх, позбавте права голосувати і державних пільг років на 10 і нехай собі їдуть, куди хочуть.
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