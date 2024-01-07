Завітневич про законопроєкт щодо мобілізації: Окремі норми зазнають суттєвих змін. Комітет ухвалить фінальне рішення у вівторок

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає законопроект про мобілізацію.

Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міністерства оборони, брали участь Залужний, Шаптала та міністр оборони Умєров.

"Так, було гаряче, жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету. Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", - зазначає Завітневич.

Загалом, як інформує нардеп, окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у Парламенті.

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"Фінальне рішення Комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок", - резюмує він.

Нагадуємо, 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Пізніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цей документ не голосуватиметься в запропонованій урядом редакції, а комітет ВР із питань нацбезпеки напрацює компромісний варіант.