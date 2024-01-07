У Києві та низці регіонів знову була тривога через загрозу балістики (оновлено)
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У Києві та низці регіонів вдруге від ранку оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.46 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта тривог така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики.
"Увага! Харківська, Сумська, Чернігівська області - загроза застосування балістичного озброєння! + Київська, Черкаська, Полтавська, Житомирська!", - йдеться у повідомленні.