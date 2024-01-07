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У Києві та низці регіонів знову була тривога через загрозу балістики (оновлено)

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У Києві та низці регіонів знову була тривога через загрозу балістики (оновлено)
У Києві та низці регіонів вдруге від ранку оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.46 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

У Києві та низці регіонів знову була тривога через загрозу балістики 01

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики. 

"Увага! Харківська, Сумська, Чернігівська області - загроза застосування балістичного озброєння! + Київська, Черкаська, Полтавська, Житомирська!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Сьогодні в другій половині дня рашисти отримають потужну відповідь - вийде нове відео від "найвеличнішого".
  • Стицько c084f514
    А загрози аеродинаміки нема? Скільки можна вже писати маячню? Балістика - це наука, яка вивчає особливості та закономірності руху тіл у просторі. Як наука може комусь загрожувати?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А там так само крадуть як і в нас? Та й різних ''д'єрмаків'' немає при владі.
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