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Затримано 10 чоловіків, які планували переплисти на човні Дністер, щоб нелегально потрапити до Молдови, - Держприкордонслужба

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Затримано 10 чоловіків, які планували переплисти на човні Дністер, щоб нелегально потрапити до Молдови, - Держприкордонслужба
На Вінниччині прикордонники завадили групі чоловіків незаконно дістатися молдовського берега р. Дністер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін

"10 чоловіків, з різних регіонів України, охоронці рубежів затримали поблизу кордону, на березі Дністра. "Міжнародний трансфер" мав відбутись за допомогою човна з Молдови, але прикордонники випередили "поромника"", - ідеться в повідомленні.

З’ясувалось, що чоловіки за допомогою інтернет-мережі знайшли канал з надання послуг з переміщення осіб через кордон. Далі, діючи за рекомендаціями, в темний час доби дістались до одного з населених пунктів прикордоння, де і мав здійснитись протиправний задум. Із завершенням поїздки "мандрівники" мали сплатити бізнесменам по 5 тисяч доларів США.

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На усіх затриманих, які намагалися незаконно потрапити за кордон, складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    окрім молоді ще є в Україні:
    1. 400 тис. в лавах так званого "мвс" навчених "мусорів",які практично ніфіга не роблять окрім рекету та стрижки бабла на автодорогах !!! чому 100-120 тис. їх не мобілізувати !!! чи вони захищають "найвеличнішого янелоха, **************" ...
    2. 800 тис так званих молодих персіонерів (мвс, сбу і тд.тп) ...
    3. купа приватних охороних фірм в яких налічується 300 тис. персоналу - 100-150 тис. можна запросто мобілцзувати ....
    3. купа прокурорів, судді, митників, процівників районих, обласних ДА, рад і тд.тп. ...

    Ось мобілізаційний резерв ...
  • Super Gut
    Знову затримали групу *******. Бо тільки ****** гуртуються у стаї віруючи, що таким чином їм вдасться втекти незаміченими.
  • Стицько c084f514
    То всі "свої". Вони будуть розганяти черговий Майдан.
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