Росія розмістила майже 35 тисяч росгвардійців на тимчасово окупованих територіях України, - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
"Згідно з даними переданими від українського підпілля станом на січень 2024 року РФ зосередила на ТОТ близько 35 тисяч росгвардійців. Половину з них становлять регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи. Решта - це більш як 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території РФ. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників ОМОН та СОБР", – зазначається в.
На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи і вертольоти. Все це озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією.
Також ці підрозділи залучались для охорони "виборчих дільниць" на ТОТ під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023.
У ЦНС впевнені, саме співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до "виборів" президента рф, які заплановані на березень 2024 року.
Окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах.