Глава МЗС Італії Таяні заявив, що ЄС повинен мати власну армію

Європейський союз повинен сформувати власну об’єднану армію, яка б відігравала роль у підтримці миру, а також запобігала б конфліктам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Таяні сказав, що тісніша європейська співпраця у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італіє".

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику", – сказав італійський міністр.

Таяні також заявив, що ЄС повинен впорядкувати своє керівництво і мати єдиного президента замість нинішньої структури.

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"У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія - з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону - італійські, німецькі, французькі чи словенські громадяни можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським союзом", - додав він.