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Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру", - Кулеба

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Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, яка прибула з візитом до Києва, домовилися активно працювати над залученням більшої кількості країн до "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми також детально обговорили подальшу участь Японії в реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки над їх залученням до цієї ініціативи", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.

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Топ коментарі

  • Юрий Петров 33876dd3
    Кулеба а тобі Єрмака самодіяльністю займатися дозволив?
  • Руслан Руслан 2f276dc7
    як вже оце наібалово з формулою миру неіснуючою заграло. носяться з цею прутнею як з писаною торбою.
  • сергей юрко
    Наївний ви. На превеликий жаль, Мінську-3 вже ніколи не буде, забудьте про ті золоті часи Мінська-1 або Мінська-2. Тепер в самому кращому випадку, буде Оман-2 або Стамбул-2, але це в найкращому випадку
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