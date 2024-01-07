Прем’єр Баварії та очільник ХСС Зедер закликав Шольца надати Україні німецькі ракети Taurus

Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія у Німеччині Маркус Зедер, який є очільником Християнсько-соціального союзу, що утворює у Бундестазі єдину фракцію із Християнсько-демократичним союзом, закликав німецький уряд надати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Німеччина та ЄС зіштовхуться зі справжньою небезпекою, якщо Росія виграє війну в Україні, а єдиним виходом із ситуації є постачання ракет Taurus, вважає Зедер. Це "єдиний серйозний шанс для України здобути нову сміливість, а для росіян – не перемогти", заявив політик.

Окрім надання ЗСУ німецьких крилатих ракет Taurus, Зедер виступає за посилення армії Німеччини й називає серед пріоритетів:

розширення обороноздатності через покращення танкових військ та артилерії;

необхідність створення "власної армії дронів";

повернення обов’язкової служби в армії.

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