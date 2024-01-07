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Прем’єр Баварії та очільник ХСС Зедер закликав Шольца надати Україні німецькі ракети Taurus

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Прем’єр Баварії та очільник ХСС Зедер закликав Шольца надати Україні німецькі ракети Taurus
Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія у Німеччині Маркус Зедер, який є очільником Християнсько-соціального союзу, що утворює у Бундестазі єдину фракцію із Християнсько-демократичним союзом, закликав німецький уряд надати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Німеччина та ЄС зіштовхуться зі справжньою небезпекою, якщо Росія виграє війну в Україні, а єдиним виходом із ситуації є постачання ракет Taurus, вважає Зедер. Це "єдиний серйозний шанс для України здобути нову сміливість, а для росіян – не перемогти", заявив політик.

Окрім надання ЗСУ німецьких крилатих ракет Taurus, Зедер виступає за посилення армії Німеччини й називає серед пріоритетів:

  • розширення обороноздатності через покращення танкових військ та артилерії;
  • необхідність створення "власної армії дронів";
  • повернення обов’язкової служби в армії.

Також читайте: Німецькі політики тиснуть на Шольца щодо відправки TAURUS Україні, - Rheinische Post

Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Alex N Alex Noyt

    1 ч. ·

    Ми дивуємося, чому Німеччина досі не може поставити на далекобійні ракети Таурус - невже не розуміють і не мають фізичної можливості? Ні. Просто в Німеччині, як і в інших країнах НАТО, окрім Прибалтики - здатність держави реагувати на військові виклики настільки деградувало, що важко уявити. В багатьох аспектах деградувала ще більше ніж у нас, попри фінансування оборонного сектору та його спеців в десятки разів більше.

    Свіжий приклад - вже РІК!!! над полігонами в Німеччині, де тренуються військові ЗСУ на техніці НАТО - літають російські розвідувальні БПЛА. І наразі ЖОДНОГО не було збито. І не через брак технічних засобів, а тупо через бюрократію - поліція та військова група протидії цим БПЛА, під командуванням цілого бригадного генерала Вольфганга Йордана, два місяці не можуть розібратись між собою, хто має право їх збивати і якими засобами!!! Це уявляється лютою маячнею - але це реальність країни-лідера НАТО з військової точки зору.

    Тому зволікання у передачі багатьох видів зброї, яка може реально наблизити перемогу над росіянами, це на жаль не виключення, а правило.
  • SANDY
    є і в Німеччині притомні політики...
  • Urs
    от справжній християнин.
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