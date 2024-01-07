Україна почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією, - Зеленський

Україна вже почала спільну оборонну діяльність із чотирма країнами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом.

Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного виробництва", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки.

"Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі", - пояснив президент.

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