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Україна почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією, - Зеленський

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Україна почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією, - Зеленський
Україна вже почала спільну оборонну діяльність із чотирма країнами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом.

Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного виробництва", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки.

"Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі", - пояснив президент.

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Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    Дивно, а турки про це знають? Мабуть не знають, якщо не пропустили через Босфор два тральщики подаровані Великобританією Україні?
  • vismavista
    Базікати ми вміємо.
    Де міни?
    Де 26 000 дронів що "на складах" , вже майже місяць пройшов як їх Зеленьський " виявив".
    Де будівництво фортифікацій, поки що за інформацією Бутусова- надійшла команда у віська лопатами копати траншеї. Де техніка і залученння "асфатьтобудівних фірм", через які так справно крали гроші?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не потрібно сюди приплітати 10 років, бо з 2014 і по 2019 роки бгато чого зроблено, відроджена армія, яка була одягнута і нагодована по стандартам НАТО. Будувалися квартири, відремонтовано і содернізовано за 700 танків, продовжувався випуск старих і налагодили випуск нових бронемашин. Допрацьовані ракетні програми "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Стугна" на інші. З нуля зроблена САУ "Богдана", ставали в стрій один за одним військові катери...і тут нарід вирішив зробити себе разом.
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