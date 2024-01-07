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Якщо Путін переможе в Україні, наступною стане Молдова, - ексдиректор ЦРУ Петреус

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Якщо Путін переможе в Україні, наступною стане Молдова, - ексдиректор ЦРУ Петреус
Колишній очільник ЦРУ Девід Петреус вважає, що в разі поразки України Путін атакує Молдову та країни Балтії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Ексглава розвідки США впевнений, що Путін "не зупиниться на досягнутому", якщо Росія переможе в Україні.

"Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії чи інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер перебуває на кордоні між Україною та Росією, і я з цим повністю погоджуюсь", - наголосив Петреус.

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Топ коментарі

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Які мля всі розумні, з приставкою єкс.
  • морячок
    Е таке понятя - генцид, ви мабудь знаете що це. Так це буде в Украіні у разі перемоги кацапіі. Не яког партізанського руху не буде бо не буде кому. Гнацид евреів , який зробили фашисти буде виглядати як невина шутка в порівняні з кацапським.
  • Lada2014
    Всі країни , які сусіди кацапстана і не встигли вступити в НАТО будуть мати велику біду від цього дикого звіра.
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