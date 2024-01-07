Якщо Путін переможе в Україні, наступною стане Молдова, - ексдиректор ЦРУ Петреус
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Колишній очільник ЦРУ Девід Петреус вважає, що в разі поразки України Путін атакує Молдову та країни Балтії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Ексглава розвідки США впевнений, що Путін "не зупиниться на досягнутому", якщо Росія переможе в Україні.
"Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії чи інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер перебуває на кордоні між Україною та Росією, і я з цим повністю погоджуюсь", - наголосив Петреус.