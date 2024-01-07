Європа повинна готуватися до довгострокової конфронтації з Росією, - МЗС Швеції
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РФ в осяжному майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки", - заявив він.
Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.
"Українські солдати також б'ються за нашу свободу і цінності", - сказав Біллстрем.