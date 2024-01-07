У Росії заарештували 16-річного підлітка з Дагестану у справі про підпал Су-34

Суд у Челябінську відправив під арешт 16-річного підлітка з Дагестану, якого звинувачують у замаху на диверсію на об’єкті Збройних сил РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За версією слідства підліток, імʼя якого не називається, спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі "Шагол". Видання пише, що літак встигли оперативно загасити.

Співробітники ФСБ затримали обвинуваченого 5 січня. У спецслужбі тоді заявили, що підліток причетний до спроби диверсії в січні 2024 року за завданням спецслужб України. При затриманні у нього вилучили "засоби звʼязку та носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами", стверджували у ФСБ.

Крім того, у спецслужбі заявили, що встановили причетність обвинуваченого "до скоєних у листопаді та грудні 2023 року підпалів на об'єктах звʼязку та залізничної інфраструктури" в Дагестані.

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Нагадуємо, ГУР Міністерства оборони України раніше заявило, що на челябінському військовому аеродромі "Шагол" у ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. Було опубліковано відео бомбардувальника, який горить. Наскільки серйозних ушкоджень зазнав літак з відео незрозуміло.