Новини

Україна виконала свою частину домовленостей для розблокування кордону з Польщею, - Мінвідновлення

4 86971
Україна виконала свою частину домовленостей для розблокування кордону з Польщею, - Мінвідновлення
Україна виконала свою частину домовленостей, зафіксованих у плані дій для розблокування кордону з Польщею.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"План, який ми узгодили, з боку України виконаний, і до нас на сьогодні питань немає. Питання в тому, що ще протестувальники вимагають від польського уряду", - зазначив Деркач.

Чиновник наголосив, що неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив і Європейський Союз, і польський уряд.

Деркач також повідомив, що кількість двосторонніх перевезень, здійснених польськими перевізниками, знизилася лише на 5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгення. "Тому їхні заклики, що українські перевізники повністю "вбили" польський ринок перевезень, не відповідають дійсності", - наголосив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика – Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба

Водночас, за його словами, Україна лише у листопаді 2023 року недоотримала майже ₴10 мільярдів митних зборів через блокування кордону. Збитків зазнає і Польща.

Топ коментарі

  • Al Kap
    «Україна виконала свою частину домовленостей, зафіксованих у плані дій для розблокування кордону з Польщею»…?!

    Яеій план?! План з « блокувальниками»?

    Польща порушила норми ЕС. А Україна повинна вмовляти польських блокувальників?!

    Що за хрень?!
    Хто веде таку « діпломатія» від України? Хто за це відповідальний?

    Та хто буде компенсувати Україні її втрати від цього блокування? Уряд Польщі чи ЕС?
  • Victor Litarchuk
    Збитки від блокування кордону Польщі з Україною вже перевищили величину всієї допомоги Польщі Україні під час війни.
  • govtva
    Самый лучший выход это полностью игнорировать все компании этих хитрожопых перевозчиков.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини