Зеленський: Протидія російській пропаганді у світі та недопущення обходу Росією санкцій є ключовими завданнями на найближчий час

Найголовнішими викликами сьогодення в протистоянні російській агресії є боротьба з російською дезінформацією та недопущення обходу Росією запроваджених проти неї санкцій. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування з учасниками щорічної національної конференції Швеції "Суспільство та оборона", що є одним із найважливіших заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба українського президента.

У повідомленні зазначається: "Відповідаючи на запитання модератора, Президент зазначив, що в найближчому майбутньому вирішальне значення матиме глобальна інформаційна політика.

"Сьогодні Росія контролює, на жаль, великий відсоток інформаційного простору. І я зараз кажу не про Україну, а про соцмережі всюди в цивілізованому світі: про Європу, про США, про Британію, про Африканський континент та країни Латинської Америки. Росія вкладає дуже багато грошей у різні медіа всередині інших країн, а також у соцмережах", – сказав Володимир Зеленський.

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Незалежні ЗМІ цих держав, за словами Президента, підхоплюють поширювані пропагандистами російські наративи й подають їх уже не як чийсь погляд, а як реальність. Тому, переконаний Глава Української держави, одним із найскладніших викликів сьогодні є боротьба з російською дезінформацією у світі.

"Відстежувати це, займатись очищенням від цього мають професійні люди, від розвідки до незалежних журналістів", – сказав Президент.

Другий ключовий виклик сьогодення, на який вказав Володимир Зеленський, – це обхід Росією запроваджених проти неї санкцій.

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"Росія навчилася обходити санкції. В ракетах, які були застосовані проти нас, ми бачимо деталі виробництва багатьох країн світу. На жаль, Росії допомагають обходити (санкції. – Ред.) компанії-виробники або компанії-посередники, які є в тій же Європі, США – усюди. І я б на це звертав увагу, особливо тих органів, що займаються санкційною політикою", – наголосив Глава держави.

Щорічна національна конференція "Суспільство та оборона", що триватиме у шведському місті Селен 7–9 січня 2024 року, вважається найпрестижнішою у Швеції та є одним із найважливіших публічних заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони, який широко висвітлюється шведськими та європейськими ЗМІ.

Основними доповідачами конференції є прем’єр-міністри, міністри оборони, міністри закордонних справ та інші представники урядів, верховні головнокомандувачі, керівні посадові особи організацій громадянського суспільства, міжнародних міжурядових та неурядових організацій, а також відомі експерти й лідери думок".

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