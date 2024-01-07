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Підтримка України залишається головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції на найближчі роки, - очільник МЗС Більстрем

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Підтримка України залишається головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції на найближчі роки, - очільник МЗС Більстрем
Головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції у найближчі роки буде підтримка України.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Військова, політична та економічна підтримка України Швецією залишається головним зовнішньополітичним завданням шведського уряду на найближчі роки", - написав міністр у соцмережі Х.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
  • Victor Litarchuk


    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надає військову, гуманітарну та цивільну підтримку України. З лютого 2022 року Швеція виділила приблизно 2,6 мільярда євро на різні ініціативи на підтримку України (11 грудня 2023 року). Разом з ЄС Швеція також прийняла макроекономічну підтримку та низку санкційних пакетів проти Росії.

    Уряд має ухвалити новий зимовий пакет для України, щоб підтримати український народ напередодні зими та полегшити страждання в країні. Пакет загальною вартістю 1,4 мільярда шведських крон є найбільшим невійськовим шведським пакетом для України.
  • Wlad West
    Большое мерси Тре Крунур..
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