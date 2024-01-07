Підтримка України залишається головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції на найближчі роки, - очільник МЗС Більстрем
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Головним зовнішньополітичним завданням уряду Швеції у найближчі роки буде підтримка України.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Військова, політична та економічна підтримка України Швецією залишається головним зовнішньополітичним завданням шведського уряду на найближчі роки", - написав міністр у соцмережі Х.