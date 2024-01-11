Для РФ "пауза" у війні - це вигідно, щоб дестабілізувати Україну. Ми не можемо зупинятися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що пауза у війні допоможе РФ відновити свій потенціал та продовжити війну проти України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не маємо права просто стояти і накопичувати. Це велика помилка України, якій людей шкода, яка людей своїх береже та не кидає скільки завгодно людей на смерть. Це дуже вигідно для РФ стояти на місці. Це значить, що це постійна війна на території України. Не на території Росії. Це значить, що економіка з питаннями, що інвестицій не буде. Хто інвестуватиме в країну, на території якої іде війна? Тобто для неї (Росії. - ред.) це все дестабілізація України", - зазначив він.

За словами Зеленського, для Росії це дуже вигідно.

"А для нас, якщо ми зупинимось, ми дамо можливість Росії повністю відновити свою зброю та свій потенціал. Тому ми будемо рухатися і це найголовніше", - додав президент.

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